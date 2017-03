Aachen. In der Nacht zum Sonntag mussten Einsatzkräfte der Aachener Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Aquis Plaza anrücken. Ein Defekt an der Sprinkleranlage hatte gegen Mitternacht zu einem Rohrbruch geführt.

Dadurch wurden weite Teile des Untergeschosses in dem Einkaufszentrum am Kaiserplatz unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr half mit Pumpen, so dass kein noch größerer Schaden entstand, wie die Leitstelle der Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte.

Wie hoch der tatsächliche Schaden durch die nächtliche Überschwemmung ist, konnte am Sonntag noch nicht beziffert werden.