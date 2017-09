Aachen. Ein maskierter Mann hat am Freitagnachmittag mit einem Messer in der Hand eine Apotheke in Aachen betreten. Er forderte von der anwesenden Inhaberin Bargeld, doch diese reagierte indem sie einen Alarmknopf drückte.

Der versuchte Raub ereignete sich laut Polizeibericht gegen 15.20 Uhr auf der Trierer Straße. Die 35-jährige Inhaberin schlug den Täter durch das Betätigen des Alarmknopfes in die Flucht.

Der 39-jährige Tatverdächtige konnte, nachdem er versucht hatte sich in einer Garage zu verstecken, noch in Tatortnähe von einer Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Er wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde niemand verletzt.