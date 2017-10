Aachen.

Nach der katholischen Kirche muss sich auch die evangelische Kirche mit einem Phänomen auseinandersetzen, das ihr lange fremd war: Pfarrermangel. Im ganzen Kirchenkreis Aachen gab es in letzter Zeit nur eine Vikarin. Sie heißt Anna Lina Becker und wurde jetzt nach ihrem Theologiestudium in Bonn und Göttingen sowie der zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit in der Aachener Immanuelkirche dort zur Pfarrerin ordiniert – obwohl sie eigentlich Physiotherapeutin werden wollte.