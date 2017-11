Anmeldungen für die Hallenstadtmeisterschaft um Sparkassen-Cup laufen Von: Peter Schopp

Letzte Aktualisierung: 23. November 2017, 12:31 Uhr

Aachen. Bei den Verantwortlichen vom JSC Blau-Weiß Aachen ist die Aussicht auf eine ruhige Vorweihnachtszeit eher trübe, was diese aber nicht nachhaltig stresst. Denn genau in diesen Wochen stehen die Vorbereitungen für die Hallen-Stadtmeisterschaft um den Sparkassen-Cup 2018 an, und die bringen eben auch ein gerüttelt Maß an Arbeit mit sich.