Aachen.

Dass Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen, lernen Kinder schon in jungen Jahren. Einige Viertklässler werden dieser Tage erneut daran erinnert. Denn die Anmeldephase für die weiterführende Schule ist für die Kinder und ihre Eltern nicht nur mit jeder Menge Aufregung verbunden. Sondern in einigen Fällen auch mit Tränen.