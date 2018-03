Aachen.

Den Sprung ins (gar nicht so kalte) Aachener Wasser hat er bekanntlich mit seinen Probedirigaten im vergangenen Herbst höchst virtuos gemeistert. Das hat ihn gestern Nachmittag aber nicht davon abgehalten, sich – statt in die Arbeit, denn die muss ja nun doch noch ein bisschen warten – erst einmal in die Fluten der Elisabethhalle zu stürzen.