Aachen - Angebote zum Aufbruch und zum Schweigen

Aachen. Wenn am Aschermittwoch der Fastelovvend sein diesjähriges Ende findet, beginnt für viele Menschen die Fastenzeit und damit eine Phase der Besinnung.

Weitere Informationen zur Teilnahme Die Teilnahme an den Angeboten ist größtenteils kostenlos und ohne Anmeldung. Lediglich für das Männerwochenende wird um Anmeldung bis zum 2. März. gebeten. Informationen erhalten Interessenten telefonisch unter 20561, per Mail an: Hannes.Peters@pfarrei-sankt-jakob.de oder per Post an: Hannes Peters, Jakobsplatz 5, 52064 Aachen. Eine Übersicht zu den einzelnen Terminen im Internet unter: http://www.pfarrei-sankt-jakob.de.

Walter Nett, Mitglied des Gemeinderates von St. Jakob, freut sich auf interessante Begegnungen und Gespräche im Rahmen eines extra erstellten Programms zur Fastenzeit. „Mit dem Erhalt des Aschenkreuzes an Aschermittwoch starten wir mit einem abwechslungsreichen Angebot unter verschiedenen thematischen Schwerpunkten in die kommenden Wochen. Wir merken, dass gerade viele junge Leute ein Bedürfnis verspüren, sich über spirituelle Fragen und Sinnfragen auszutauschen“, berichtet Nett.

Allerdings wird auch die Möglichkeit des bewussten Schweigens gerne in Anspruch genommen. So lädt die Aktion „Viertelstunde – innehalten“ Interessierte jeden Mittwoch in der Fastenzeit von 19 Uhr bis 19.15 Uhr zum Schweigen im Chorraum von St. Jakob ein. Unter dem Motto „Schuld – Rache – Vergebung“ werden vom 15. Februar bis zum 29. März jeweils um 19.30 Uhr Filme zur Fastenzeit im Jakobushaus gezeigt. In Spätschichten mit Impulsen, Liedern und Gebeten werden sowohl in Stille, als auch in der Gemeinschaft spirituelle und religiöse Themen aufgegriffen. „Einige Veranstaltungen finden in der Kirche Heilig Geist statt“, betont Nett und fügt hinzu: „Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr der Gang nach Moresnet an Karfreitag. Seit 1985 bieten wir den besinnlichen Spaziergang an und es nehmen mittlerweile immer mehr Menschen daran teil.“

Auch das Männer-Wochenende vom 9. bis 11. März im Hohen Venn erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dieses gibt den teilnehmenden Männern Raum, die eigene Person in den Mittelpunkt zu rücken und den eigenen Wünschen und Fragen größere Achtsamkeit zu schenken. Impulse spannen einen spirituellen Horizont. Jeder kann selbst bestimmen, wie er sich einbringt. Im Austausch mit anderen Männern bieten sich den Teilnehmern Anregungen für die eigenen Themen.

Das Wochenende lädt ferner ein zur Begegnung mit der Natur, Beschränkung auf das Wesentliche und das gemeinschaftliche Miteinander. Des Weiteren bieten die Pfarren St. Jakob und Heilig Geist besinnliche Reflexionen, Familienmessen oder auch Kaffeehausmusik für Jung und Alt an. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt uns ganz stark, dass es einen Bedarf an solchen Angeboten gibt. In Zeiten, in denen der meiste Kontakt nur noch über Mails und Handys stattfindet, bekommen Gespräche und der allgemeine Austausch einen neuen Stellenwert. Wir laden deshalb jeden ein, der sich gerne mit spirituellen und religiösen Inhalten auseinandersetzt. Ob christlich oder nicht, spielt keine Rolle“, resümiert Nett.