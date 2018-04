Angebote des Hochschulsportzentrums helfen beim fit bleiben Von: Julia Frohn

Letzte Aktualisierung: 29. April 2018, 13:00 Uhr

Aachen. Zum Beginn des neuen Sommersemesters bietet das Hochschulsportzentrum der RWTH erneut über 90 Sportarten an, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene passende Angebote umfassen. Zum ersten Mal wird in diesem Semester auch Schach angeboten. Die Nachfrage zu diesem Angebot war so groß, dass der Kurs nach kurzer Zeit ausgebucht war.