Aachen - Angebote des Bunten Kreises: Klettern sticht Fußball und auch Ballett aus

Aachen.

Klettern an verschiedenen Orten der Region, dabei Selbstbewusstsein stärken und Grenzen überschreiten: Unter dem Namen „Kladopi – Klettern macht stark“ lädt der Bunte Kreis in der Region Aachen in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein (DAV), Sektion Aachen, Mädchen und Jungen mit kranken oder behinderten Geschwistern zum gemeinsamen Klettern und Spaß haben ein.