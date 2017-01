Aachen.

Der letzte Tag des Jahres 2016 neigte sich dem Ende entgegen. Die Hektik der vergangenen Tage hatte sich in den Straßen beruhigt und am späten Nachmittag waren es vor allem nur noch die Teilnehmer des traditionellen Sylvesterlaufs, die sich Hände reibend auf die Wärme zu Haus freuten. Doch sie waren nicht die Einzigen, die die Innenstadt belebten, fand doch im Aachener Dom am Spätnachmittag die erste Jahresschlussandacht mit dem neuen Bischof Dr. Helmut Dieser statt.