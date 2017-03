Aachen.

Sie sind klein, sie sind knallgrün und sie stehen ab sofort in der OGS am Lousberg: Acht neue Kinderfahrräder für die Erst- bis Viertklässler. Einmal pro Woche kommt ein Fahrradlehrer in die Offene Ganztagsschule und gibt anderthalb Stunden Unterricht rund ums Fahrrad: vom Aufbau über kleinere Reparaturen bis hin zum eigentlichen Fahren.