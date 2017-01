Aachen.

Der berühmte Satz aus DDR-Zeiten lag an diesem Abend so nah wie die wohl meist frequentierte freie Kulturstätte der Stadt vor den Türen der Anwohner: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Die Nachbarn der Betonbastion an der Rehmannstraße – so viel wurde schnell klar – hätten ihn auch nach zweistündiger, höchst temperamentvoller, aber ebenso konstruktiv geführter Diskussion ganz offenkundig sofort unterschrieben.