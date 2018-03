Aachen - Amphibien wandern: BUND sucht Helfer für Schutzarbeiten

Aachen. Aufgrund des Winterwetters haben sich die Arbeiten zum Amphibienschutz verschoben. Doch, nachdem die frostigen Temperaturen nun vorbei sind, ist die Amphibienwanderung derzeit wieder im vollen Gange.

Das teilt der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Aachen mit. Für die Mitglieder und Helfer des BUND wird es also höchste Zeit, mit den Schutzarbeiten – etwa an der Eupener Straße – zu beginnen. Doch dazu benötigen die Umweltaktivisten Unterstützung.

Hilfsbereite sind deshalb herzlich eingeladen, am kommenden Samstag 10. März um 11 Uhr zur Eupener Straße zu kommen. Um die erforderlichen Spezialwerkzeuge sinnvoll vorbereiten zu können, ist allerdings eine Anmel-dung unter Telefon 0241/99787924 oder per E-Mail an bund.aachen-stadt@bund.net unbedingt erforderlich. So kann den Angemeldeten auch der Treffpunkt oder bei schlechtem Wetter eine Absage des Termins mitgeteilt werden. Auskünfte werden bei Anmeldung auch sehr gerne gegeben.

Der BUND hat vor, Schutzzäune und Leitsysteme zu errichten, zu reinigen und zu warten. Auch das Gewässerbiotop wird besichtigt. Amphibien- oder sonstige Kenntnisse sind nicht erforderlich. Es gibt für alle die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten im eigenen Rhythmus einzubringen. Lediglich an Arbeitskleidung sollte gedacht werden.