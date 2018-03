Laurensberg.

Am Schneebergweg an der Einmündung des Steinbergwegs „hängt et Herrjöttche wieder“. So formulierte es der Laurensberger Bezirksbürgermeister Alexander Gilson anlässlich der Einweihung des neuen Korpus für das Kreuz am Klinikum. „Wegekreuze sind in unserer Region kaum noch an original Standorten erhalten.