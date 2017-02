Aachen.

Waghalsiges Balancieren hoch über dem Boden, spektakuläres Feuerschlucken und fantasievoll geschminkte Clowns – alles unverzichtbare Bestandteile einer gelungenen Zirkusaufführung. Doch was dem Publikum im März auf dem Schulhof an der Grundschule Am Höfling geboten wird, ist weit mehr als eine einfache Zirkusaufführung.