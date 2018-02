Aachen - Altstadtquartier Büchel: Kritik der Polizei „nicht nachvollziehbar“

Aachen.

Was die Aachener Polizei vor knapp fünf Monaten zu den aktuellen Büchel-Plänen zu Protokoll gab, war starker Tobak: Sollte tatsächlich die Idee umgesetzt werden, den Rotlichtbereich in der Antoniusstraße in verkleinerter Form zu belassen und rundherum ein florierendes Viertel mit Cafés, Geschäften und Wohnungen für junge Familien zu entwickeln, sei mit „einer Neuentstehung, Manifestierung bzw. Ausweitung von Angsträumen zu rechnen“.