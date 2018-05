Aachen - Alter Branderhof wird zum Treffpunkt moderner Prägung

Spendenbox und „Tag des Nachbarn“ am 25. Mai

Um dem Verein zu helfen, wurde eine Spendenbox: Gut! Branderhof e.V. eingerichtet. Den Verein kann man also unterstützen mit einer Spenden auf das Konto: IBAN: DE84 3905 0000 0000 0980 12.

Aktion zum „Tag der Nachbarn“:

Am Freitag, 25. Mai, dem bundesweiten „Tag der Nachbarn“, veranstaltet der Verein ab 18 Uhr ein offenes Nachbarschaftspicknick auf Gut Branderhof . Im historischen Innenhof wird eine lange Tafel aufgestellt. Alle sind will kommen, jede/r bringt was mit. Für Getränke ist gesorgt. Auf ein buntes Nachbarschaftsfest mit vielen Leckereien freut sich der „Gut! Branderhof e.V.“