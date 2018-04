Zwei komplementäre Ausstellungen

„Flashes of the Past“ ist eine der beiden komplementär zueinanderstehenden Ausstellungen im Internationalen Zeitungsmuseum (IZM) und im Ludwig Forum. Dort wird am kommenden Donnerstag, 20. April, mit „Flashes of the Future. Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen“ die zweite Ausstellung eröffnet.

Beide Ausstellungen sind bis zum 19. August zu besuchen. Der Eintritt für die Ausstellung im IZM kostet 6 Euro (ermäßigt 3 Euro). Das Kombiticket „Flashes of the Future“ im IZM und Ludwig-Forum liegt bei 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).