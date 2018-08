Aachen In Carsten Brehm pochen zwei große Herzen: das des Musikers und das des Erziehers. Laut eigener Aussage ist er ein glücklicher Mensch, da er beide Passionen in seinem beruflichen Leben wunderbar miteinander verbinden und als Leiter des Philipp-Neri-Hauses (PNH) an die von ihm betreuten Kinder- und Jugendlichen weitergeben kann.