Aachen - „Alles kaputt“: Mobbing im Netz als Bühnenstück

Aachen. Eigentlich läuft alles ganz normal für die Gesamtschüler Lisa und Jonas. Doch dann schickt Lisa ihrem Schwarm Benni aus der Zehnten ein Foto von sich. Und plötzlich geht der Horror im Internet los.

Auch Jonas gerät durch ein Missgeschick auf die virtuelle „Abschussliste“ und wird ebenfalls gemobbt. Ist den beiden zu helfen?

Die Frage steht im Mittelpunkt der mobilen Theaterproduktion „Alles kaputt“, die am kommenden Freitag, 27. April, in einer internen Aufführung in der Gemeinschaftshauptschule Burtscheid gezeigt wird.

Das Stück stammt aus der Feder der Theaterpädagogin und Regisseurin Marion Kaeseler, die die Produktion mit dem Kabarettisten Jan Savelsberg und Kulturwissenschaftler Philipp Maurer entwickelt hat. Das Projekt wird unterstützt vom Kommissariat für Kriminalprävention und maßgeblich aus dem Sozialfonds des Rotary-Clubs Aachen-Land finanziert.

Schikanöse Kommentare

Anhand von Projektionen können die Zuschauer die Internet-Kommentare der aufgestachelten „WhatsApp“-Gemeinde gegen die Protagonisten mitverfolgen. So erleben sie mit, wie sich die Schikanen in der „realen“ Welt auswirken.

Das Stück, das sich vor allem an Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren richtet, kann ab sofort gebucht werden. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0179/7740740, 0151/23013892 und unter hallo@dietheaterpaedagogen.de.