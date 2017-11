Aachen. Die Alkuin-Realschule, Alkuinstraße 40, lädt am Mittwoch, 29. November, um 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für die Eltern möglicher zukünftiger Realschüler ein.

Am Samstag, 2. Dezember, findet zwischen 10 bis 14 Uhr der Tag der Offenen Tür statt. Interessierte haben an dem betreffenden Samstag die Möglichkeit, sich in der Aula an verschiedenen Ständen über die an der Alkuinschule angebotenen Fächer, AGs sowie speziellen Angebote der Schule zu informieren.

Darüber hinaus ermöglichen die regelmäßig angebotenen Schulführungen, Schnupper- und Mitmachstunden einen Einblick in die konkrete Unterrichtspraxis.