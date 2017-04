Alich und Pause ernten „Früchte des Zorns“

Aachen. Terror hier, wütende Demonstranten dort, bösartige Verbalattacken allerorten, Genfood auf den Tellern, und der Russe steht plötzlich wieder vor der Tür: Der Volkszorn erobert die Plätze der Welt. Ein ziemlich dreistes Duo schickt sich jetzt an, die „Früchte des Zorns“ auf seine, allemal heikle Weise zu ernten.

Mit ihrem gleichnamigen Programm nehmen die Kabarettisten Rainer Pause und Norbert Alich, alias Fritz und Hermann, die Regentschaft von Dummheit, Habgier und Ignoranz auf die Schippe. Ist Helmpflicht eine Lösung im rabiaten Kampf um die Deutungshoheiten?

Antworten liefern die beiden am Donnerstag, 6. April, um 20 Uhr Franz. Tickets für „Früchte des Zorns“ gibt es für 21 Euro (plus Gebühr) beim Kundenservice Medienhaus Aachen am Elisenbrunnen, im Haus an der Franzstraße 74 und für 27 Euro an der Abendkasse.