Aachen - „Alexander der Große“: Selbsternannter König randaliert in Buchhandlung

Aachen.

Bei der Personalienaufnahme dürfte die Aachener Polizei schon so manches Mal angeschwindelt worden sein. So eindeutig wie am Dienstagmittag geschieht das jedoch selten. Als Kriegsherr Alexander der Große gab sich ein Mann aus, der in einer Buchhandlung in der Innenstadt herum schrie und Bücher zerriss.