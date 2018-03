Aachen - Alemannia-Fans erleben exklusive Tivoli-Führung

Aachen. „Sie kennen das Stadion alle besser als ich“, sagte Martin vom Hofe, seit September vergangenen Jahres Geschäftsführer von Alemannia Aachen, als er am Mittwochabend knapp 20 Leserinnen und Leser zur exklusiven Aboplus-Führung am Tivoli begrüßte.

Und trotzdem: Vom Hofe, der vor seinem Wechsel zur Alemannia bei Rot-Weiss Essen gearbeitet hatte, bescherte den Teilnehmern der Führung sehr informative, unterhaltsame anderthalb Stunden in den „heiligen Hallen“ der Alemannia. So gab es Einblicke in die Umkleidekabinen der Sportler, in die Fitnessräume und in den Business-Bereich. Bei der Pressekonferenz hatten die Leser die Gelegenheit, vom Hofe mit Fragen zu löchern. Und selbstverständlich kam auch das Fachsimpeln über einen möglichen Aufstieg der Alemannia und das Schwärmen von der guten alten Zeit nicht zu kurz. „Wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel, oder?“, rief vom Hofe nach der Führung zum Abschied.