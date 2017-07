Aachen.

Ihren Humor haben die Beiden nicht verloren. Warum auch. Die Vorbereitungen für die Heimpremiere der Alemannia am Freitag sind abgeschlossen – soweit man das im Improvisationstheater einer Insolvenzphase sagen kann. Außerdem haben Pressesprecher Lars Kröger und der Fan- und Ticketbeauftragte Lutz van Hasselt so ziemlich alles erlebt, was der eigene Fußballklub bieten kann.