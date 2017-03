Ausstrahlung in rund 120 Ländern

„Alarm für Cobra 11“ läuft nicht nur in Deutschland, sondern ist in rund 120 Ländern zu sehen – zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, Polen, Ungarn, Mexiko und China. Jede Folge hat rund fünf Millionen Zuschauer.

Schauspieler Erdogan Atalay ist bereits seit der zweiten Folge der RTL-Action-Serie als Kriminalkommissar Semir Gerkhan zu sehen. Seit dem Frühjahr 2016 bilden Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) und Daniel Roesner (Paul Renner) das Team von Cobra 11.

Ab Donnerstag, 6. April, sind die sieben neue Folgen der Serie, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.