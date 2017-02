Aachen.

Hoffentlich verwechselt Markus Söder nichts. Wenn der bayrische Finanzminister und AKV-Ordensritter „Wider den tierischen Ernst“ am Samstagabend neben Vicky Leandros auf der Bühne steht, ist das zwar das gleiche Bild wie 2016 – allerdings nicht in Aachen, sondern weit weg in Nürnberg. Kein Witz. Dort ist Leandros 2017 Stargast bei Söders „Star Night – Ball der Union“. Zeitgleich zur AKV-Festsitzung.