„Influencer“ in der ersten CHIO Blogger Lounge

Neben 600 Journalisten berichten in diesem Jahr erstmals auch zwölf „Influencer“ aus der Bloggerszene vom Weltfest des Pferdesports, also Menschen, die in den Sozialen Medien und mit ihrem Blog besonders viel Publikum erreichen.

In der „Blogger Lounge“ im CHIO Village sind sie während der gesamten Turnierzeit anzutreffen – genug Zeit für Gespräche mit Fans, zum Kontakteknüpfen und für Interviews und Autogrammstunden mit Größen des Pferdesports. Ein Selfie-Automat lädt zu Schnappschüssen mit ihren Lieblingsbloggern ein.

Neben Harriet Charlotte Jensen sind auch Kim Burschik, Linda Frerichs, Carina Lange, Eva-Maria Dörfler, Luisa Merkentrup, Nadine Piechowski, Annica Hansen, Viviane Dittmar, Nina Kaupp und Miriam Schwärzler vor Ort und berichten vom CHIO.

Harriet Jensens Blog: www.harriet-jensen.de