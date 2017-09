Aktionstage für die ältereGeneration

Aachen. Der Tag der älteren Generation am 1. Oktober ist ein internationaler Aktionstag, der auf die Situation der älteren Generation aufmerksam machen soll.

In diesem Zusammenhang und unter dem Motto „Vielfalt im Alter“ lädt die Leitstelle „Älter werden in Aachen“ in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Begegnungsstätten sowie der örtlichen Arbeitsgemeinschaft der Altenarbeit in Richterich ein, in einer Aktionswoche bis zum 12. Oktober Seniorenarbeit kennenzulernen.

In Begegnungsstätten und -zentren finden Vorträge statt, es werden gemeinsames Kochen, Bewegungsangebote, Erzählkreise und vieles mehr angeboten. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Veranstaltungsorten gibt es online unter www.aachen.de/aelterwerden.

Die örtliche Arbeitsgemeinschaft der Altenarbeit in Richterich präsentiert am 6. Oktober von 15 bis 18 Uhr Infostände im erweiterten Foyer der Paul-Gerhardt-Kirche. Im Park von Schloss Schönau kann man Boule spielen, am Rathausplatz stehen ein Rollatorparcours und ein RVE-Mobilitätsbus bereit. Darüber hinaus gibt es vielfältige Mitmachangebote in den Räumen der Kirche und der AWOBegegnungsstätte.

Den Abschluss finden die Aktionstage am 12. Oktober im CineCafé des Cineplex Aachen. Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk zeigt in Kooperation mit der Leitstelle „Älter werden in Aachen“ den Film „Robot & Frank“. Ab 9 Uhr gibt es Frühstück, um 10.30 Uhr erfolgt eine Einführung zum Film. Tickets sind im Cineplex erhältlich.