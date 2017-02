Weitere Informationen zum großen Aktionstag

Die Bleiberger Fabrik bietet am Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr einen kostenlosen Tanzworkshop mit Lazara Saez Alfonso an, bei dem die Choreographie, die am 14. Februar weltweit als Zeichen des Protestes gezeigt wird, einstudiert wird. Anmeldungen per Mail an: info@frauennetzwerk-aachen.de oder telefonisch unter 8940665.

Die Aktion „One Billion Rising“ findet am Dienstag, 14. Februar, um 17.30 Uhr am Elisenbrunnen statt.