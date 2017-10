Aachen.

Freilaufende Hunde im Elisengarten? Ein Segelflugzeug vor dem Elisenbrunnen? Eine Hexe auf dem Münsterplatz? Kein Scherz: Am Sonntagnachmittag wurden all diese Szenarien mitten in der City Realität. Anlass dazu gab das beliebte Event „Ehrenwert“, der Aktionstag der Aachener Vereine, den über 160 Institutionen – darunter rund 20 Debütanten – nutzten.