Aachen - Aixpertentheater zeigt „Leise, sonst schrei’ ich“

Aachen. Zum 20. Geburtstag geht’s brasilianisch her: Das Aixperten-theater präsentiert „Leise, sonst schrei’ ich“ der brasilianischen Autorin Leilah Assumpção. Im Zentrum stehen Sophie und ein Mann, der versucht, ihr die Augen für die Schönheit des Lebens zu öffnen. Denn Sophies Familie sind alte Möbel, Plüschtiere, Papierblumen und Luftballons.

Bis eines Nachts dieser Fremde sie zu einer Reise in eine fantasievolle Welt überredet. Die beiden durchleben komische, grausame, aber auch befreiende Situationen. Wird Sophie es wagen, aus ihren vier Wänden auszubrechen, oder kehrt sie am Ende der Nacht wieder in die scheinbare Sicherheit zurück?

Mit „Leise, sonst schrei’ ich“ verspricht das Aixpertentheater, dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, urkomische wie herzzerreißende Momente, zum Nachdenken über die eigene Lebenswelt anregen. Die Premiere der neuen Produktion ist am 17. Februar, 20 Uhr, in der Klangbrücke, Kurhausstraße 2. Weitere Infos und Karten unter Telefon 89439684 und unter www.aixpertentheater.de.