Aachen.

„Morgen in Augsburg, da muss es funktionieren“. Aber leider will es einfach nicht klappen. Weder in Augsburg, noch in einer anderen Stadt. Doch Caribaldi darf nicht aufhören. Er kann nicht aufhören. Er muss weitermachen. In dem Stück des Aixpertentheaters „Die Macht der Gewohnheit“ von Thomas Bernhard geht es um die Sinnlosigkeit allen Strebens und die tägliche Notwendigkeit, dennoch immer weiterzumachen.