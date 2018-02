Aachen - „aixpertentheater“ auf poetischer Traumreise

Aachen. Was ist das für ein Typ, der in die Einzimmerwohnung von Sophie eindringt? Der sie auf ein phantastische Traumreise mitnimmt? Dieser Typ, der versucht, Sophie aus ihrer Lethargie zu holen und ihr die Augen für die Schönheit des Lebens zu öffnen? Man fühlt förmlich mit Sophie und will sie doch wachrütteln, die unbedeutende Angestellte, die anonym in der großen Stadt in einer schäbigen Pension lebt.

Termine weiterer

Aufführungen Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, Klangbrücke; Freitag, 2. März , 20 Uhr, Klangbrücke; Samstag, 3. März, 20 Uhr, Klangbrücke; Freitag, 9. März, 20 Uhr, Kulturkirche Herzogenrath, Josefstraße 6; Samstag, 10. März, 19 Uhr, August-Pieper-Haus, Aachen, Leonhardstraße 18-20; Freitag, 16. März, 20 Uhr, Klösterchen, Dahlemer Straße 28, Herzogenrath; Samstag, 17. März, 20 Uhr, Klösterchen, Dahlemer Straße 28, Herzogenrath. Karten unter www.aixpertentheater.de oder 89439684.

Alte Möbel, Plüschtiere, Papierblumen und Luftballons sind ihre Familie. In diesen Kosmos dringt eines nachts dieser Fremde ein, der sie zu einer Reise in eine fantasievolle und unbekannte Welt überredet. Beide werden zu Spielern. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen und durchleben so komische, grausame aber auch befreiende Situationen. Und jeder hofft, dass Sophie es wagen wird, aus ihren vier Wänden auszubrechen. Keiner will, dass sie am Ende der Nacht wieder in die scheinbare Sicherheit ihrer freiwillig gewählten Isolation zurückkehrt.

„Leise, sonst schrei´ ich“, diese witzige wie tiefsinnige poetische Traumreise des „aixpertentheaters“ regt zum Nachdenken über die eigene Lebenswelt an, und verliert dabei nie den Humor. In diesem Zweipersonenstück der brasilianischen Autorin Leilah Assumpção sorgt der zynische Eindringling für ebenso urkomische wie herzzerreißende Momente, während sich im Gesicht der heimgesuchten Frau die inneren Konflikte glasklar wider spiegeln.

Das „aixpertentheater“ führt dieses Stück am 23. Februar, 20 Uhr, in der Klangbrücke an der Kurhausstraße auf. Weitere Informationen und die Möglichkeit, Karten zu reservieren auf www.aixpertentheater.de oder unter Telefon 89439684.