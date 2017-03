Aachen.

Die nächtliche Ruhestörung war wohl das geringste Übel, das Marcus Kremer übel aufstieß. Wenige Stunden später nämlich entdeckte der Anwohner des Soerser Wegs die Ursache des buchstäblich schneidenden Lärms, der ihn am späten Abend zuvor aufgeschreckt hatte: Ein unbekannter Übeltäter hatte einen Poller am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 9 kurzerhand mit einem Flexgerät abgesägt – und gleich mitgenommen.