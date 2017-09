Aachen.

Eigentlich kann man in der Mataréstraße gut und kostenlos parken. Auf der einen Seite ist fast überall das Parken auf dem Bürgersteig erlaubt und auch ausgeschildert. Auf der anderen Straßenseite sind zwischen den Bäumen Parkbuchten angelegt, ohne dass dies weiter ausgeschildert ist. Doch an einer Stelle kann es teuer werden: Denn in der Mataréstraße gibt es eine einzige Parkbucht, die im Grunde aussieht wie alle anderen, aber dennoch keine ist. Und dort verteilt die Stadtverwaltung offenbar fleißig Knöllchen.