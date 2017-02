Gelbe Säcke: Die Liste aller Ausgabestellen

So sieht die Liste der verbliebenen Ausgabestellen für gelbe Säcke aus. Es sind 49 und damit 16 weniger als noch 2016. Die Liste ist dem Internetportal der Stadt entnommen:

Blumen Peter Bremen, Monschauer Straße 40; Fleischerei Geerkens,Trierer Straße 813; BäckereienHeidbüchel, Kolpingstraße 20 und Hochstraße 31; Vennbahn-Apotheke, Trierer Straße 668; Elisenbrunnen-Apotheke, Kapuzinergraben 1; Pfandkredit-Leihhaus Prümper, Ottostraße 45; Bäckerei Mannebach, Hasselholzer Weg 2; Malteser-Apotheke, Pontstraße 157; Westpark-Apotheke, Vaalser Straße 78; Café Esser, Kapellenstraße 8; Granus-Apotheke, Eupener Straße 73-75; Gregorius-Apotheke, Jahnplatz 9; Fleischerei Auer, Von-Coels-Straße 172; Barbara-Apotheke, Von-Coels-Straße 194; Stadtteilbüro Aachen-Ost/Rothe Erde, Reichsweg 19-42, Lotto-Toto Voigt, Alt-Haarener-Straße 46; Apotheke am Denkmal , Würselener Straße 2; Schreib- und Spielwaren Plum, Prämienstraße 26; Bäckerei Manesh, Korneliusmarkt 50; Metzgerei Hütten, Horbacher Straße 61; OBI-Baumarkt, Roermonder Straße 177-185; Bäckerei Krings, Roermonder Straße 293; Frankenne GmbH, An der Schurzelter Brücke 13; Kullen-Apotheke, Schurzelter Straße 571; Seltix Gmbh, Kronenberg 21-23; Schreibwaren Schönell, Oberforstbacher Straße 261; Stadtteilbüro Preuswald, Reimser Straße 76; Metzgerei Schreiber, Schmithofer Straße 215; Lebensmittel Heidmann, Roermonder Straße 22; Seniorenhilfe im Alltag, Verlautenheidener Straße 90; Congreß-Apotheke , Adalbertsteinweg 78; RIHA, Sandkaulstraße 90-92; Markt-Apotheke, Markt 45-47; Letter-Shop Tobien, Roermonder Straße 552; Apotheke Am Steppenberg, Steppenberger Allee 12-14; Verwaltungsgebäude Bahnhofsplatz, Hackländerstraße; Gesundheitsamt, Trierer Straße 1; Verwaltungsgebäude am Marschiertor, Lagerhausstraße 20; Verwaltungsgebäude Mozartstraße, Mozartstraße 2; Verwaltungsgebäude Adalbertsteinweg, Adalbertsteinweg 59; Bürgerservice Katschhof, Johannes-Paul-II.-Straße 1 und in den Bezirksämters: Brand, Paul-Küpper-Platz 1, Eilendorf, Heinrich-Thomas-Platz 2, Haaren, Germanusstraße 139, Kornelimünster/Walheim, Schulberg 20, Laurensberg, Rathausstraße 12 und Richterich Roermonder Straße 559.