Aachen.

Tempo 50 statt 70, nur noch drei anstelle von vier Fahrspuren, dafür breitere und in vielen Bereichen künftig getrennte Geh- und Radwege: Was die städtischen Verkehrsplaner da im Mobilitätsausschuss an Plänen für die Breslauer Straße präsentieren, überraschte Befürworter wie Gegner der Ideen – und brachte Letztere gehörig auf die Palme.