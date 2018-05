Änderungen der Gebührenordnung: Elektroautos parken kostenlos Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2018, 12:40 Uhr

Aachen. Wer mit seinem Elektroauto in die Stadt fährt, kann zwar noch nicht überall wieder auftanken. Er wird aber in Zukunft zumindest kein Geld mehr in den Parkautomaten stecken müssen.