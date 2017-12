Adventssingen im Dom: Neuer Termin, doch alte Stimmung Letzte Aktualisierung: 24. Dezember 2017, 15:43 Uhr

Aachen. Manchmal muss man mit einer Tradition brechen, um eine andere am Leben zu erhalten, So war es diesmal auch mit der traditionsreichen „Musik zu Advent und Weihnacht“ der Aachener Domsingschule. Alle Jahre wieder findet diese stimmungsvolle Vorweihnachtsveranstaltung im Aachener Dom statt. Und zwar immer am vierten Advent. Normalerweise jedenfalls.