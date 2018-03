Aachen - Achtjährige auf Abwegen: Polizei als Kindertaxi

Aachen. „Einen so jungen Fahrgast haben Polizisten eher selten im Streifenwagen sitzen.“ So beginnt eine Pressemeldung der Aachener Polizei vom Freitag. Dass am Vortag ein achtjähriges Mädchen völlig aufgelöst auf der Rückbank eines Polizeiautos saß, habe aber keine strafrechtlichen Gründe gehabt, betonte Polizeisprecher Paul Kemen.

Die Grundschülerin, die im Polizeibericht Nele genannt wird (was nicht ihr richtiger Name sei) war auf dem Rückweg von der Schule beim Umsteigen im falschen Bus gelandet. „Als die Häuser immer größer, die Straßen immer breiter und viel mehr Autos als sonst auf der Straße waren, wurde es ihr mulmig“, berichtete Kemen.

Verängstigt stieg Nele an einer Haltestelle in der Innenstadt aus, wo sie nicht mehr weiter wusste. „Eine Passantin bemerkte die Kullertränen, sprach die Kleine an und rief dann die Polizei, als das Mädchen nicht wusste, wo es wohnte.“

Eine Beamtin und ein Beamter übernahmen den „Einsatz“, beruhigten die Schluchzende und brachten zumindest ihren Namen in Erfahrung. Das half weiter: „Mit Nele und dem Nachnamen konnte ihre Anschrift ermittelt werden.“

Noch weinend, aber bereitwillig nahm die Achtjährige auf dem Rücksitz Platz. Zu Hause lösten sich die Tränen dann in allgemeine Freude bei Kind und Erziehungsberechtigten auf. Der Polizeibericht schließt mit der Feststellung: „Kann passieren. Große sind auch schon mal abgelenkt.“