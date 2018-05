Ein doppelter

Theaterabend

„Unter Eis“ und „Das kalte Kind“ feiern am Samstag, 12. Mai, um 19 Uhr Premiere im Space des Ludwig Forums, Jülicher Straße 97 -109. Weitere Vorstellung sind am Sonntag, 13. Mai, um 19 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse im Space.