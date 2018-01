Aachen - Abschied bei der Oecher Penn: Der Kommandant geht, die Narren weinen

Aachen.

So viele Tränen sieht man selten. Schon gar nicht im Karneval. Was sich da weit nach Mitternacht im Scheinwerferkegel auf der Bühne im sonst sanft abgedunkelten Eurogress vor über 1400 Jecken bei der Penn-Sitzung abspielt, dürfte sich so schnell nicht wiederholen. Jürgen Brammertz, Kommandant der Oecher Penn von 1857, Aachens größtem und ältestem Karnevalsverein, nimmt nach zwölf Jahren im Amt seinen Hut.