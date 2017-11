Ab 11.11 Uhr geht‘s wieder los: Neuen Karnevalssession startet am Holzgraben Letzte Aktualisierung: 3. November 2017, 15:28 Uhr

Aachen. Die Vorfreude steigt: Am 11.11. beginnt die närrische Zeit – anlässlich des Europäischen Jahres des Kulturerbes 2018 passend unter dem Motto „Os Kultur es ieschte Wahl met et Mönster än d’r Karneval“. Eröffnet wird die Session am Holzgraben – mit vielen närrischen Paukenschlägen, den designierten Prinzen und nahezu allen Protagonisten des Öcher Karnevals.