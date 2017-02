Von Trier nach Aachen

Helmut Dieser, geboren am 15. Mai 1962 in Neuwied, studierte Theologie und wurde 1989 in Trier zum Priester geweiht. 1998 promovierte er an der Theologischen Fakultät Trier.

Im Bistum Trier war Dieser viele Jahre auch als Lehrbeauftragter und Dozent für Homiletik (Predigtlehre) tätig. 2011 wurde er im Trierer Dom zum Weihbischof geweiht. Am 23. September 2016 ernannte ihn Papst Franziskus zum Bischof von Aachen. Helmut Dieser übernahm das Amt am 12. November.