Aachen.

Janz jeck op Ziedong zeigten sich der Aachener Oberjeck Prinz Mike I. und sein Hofstaat am Dienstagmittag beim Besuch in der Redaktion der Aachener Zeitung. Und der traditionelle Treff im Medienhaus an der Dresdener Straße kurz vor dem Start in die ganz tollen Tage diente wie immer vor allem dazu, den ganz kurzen Draht zum närrischen Volk zu suchen – und natürlich zu finden.