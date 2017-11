Wichtige Infos rund um den großen Lautwettbewerb am kommenden Sonntag

Die Startnummern für den Winterlauf können am Freitag von 10 bis 19 Uhr bei Drucks an der Alexanderstraße abgeholt werden. Am Sportplatz am Chorusberg ist dies möglich am Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 8 bis 9 Uhr.

Rund um den ATG-Sportplatz sind nur sehr begrenzt Parkmöglichkeiten vorhanden. Von der Anreise mit dem Pkw wird abgeraten. Vom Chorusberg erfolgt die gemeinsame Abfahrt mit Bussen zum Startplatz. Die Busse fahren von 8.15 Uhr an.

Die Laufstrecke führt von Zweifall-Mückenloch über Mulartshütte, Venwegen, Kornelimünster, Hitfeld, durch den Aachener Wald zum ATG-Sportplatz. Während des Laufs wird es zwischen 11 und 13.30 Uhr teilweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

An folgenden Stellen werden Straßen komplett gesperrt: Hitfelder Straße, Querung Höhe Kreuzerdriesch (11.30 bis ca. 12.15 Uhr); Monschauer Straße, Querung am Parkplatz Pionierquelle (11.40 bis ca. 12.45 Uhr). Eupener Straße, Querung am Pommerotter Weg (11.45 bis ca. 13.30 Uhr).

Autofahrer werden gebeten, diese Bereiche zu den genannten Zeiten möglichst weiträumig zu umfahren. Freie Fahrt in Richtung Belgien und Eifel sowie stadteinwärts besteht auf der Lütticher Straße und der Trierer Straße.