Aachen.

Das Dilemma des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum zeigte sich am späten Mittwochabend. Dann nämlich, als sich ein Gelenkbus der Linie 11 auf dem Weg nach Schleckheim durch die engen Seitenstraßen von Walheim quälte – mit einem einzigen Fahrgast an Bord. Angesichts dessen drängt sich die Frage geradezu auf, ob Angebot und Bedarf hierbei in einem vernünftigen Verhältnis stehen, weswegen die Aseag schon im Dezember vergangenen Jahres den Rufbus Netliner im Aachener Südraum einführen wollte.