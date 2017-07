Aachen.

Irgendwo in der Nähe der libyschen Küstenstadt Sabratha steigt eine Frau in ein Boot. Es ist eines jener langen, grauen Schlauchboote, die man seit einigen Jahren oft in den Abendnachrichten sieht – heillos überfüllt und notdürftig mit einigen Brettern und Sperrholzplatten verstärkt.