Experten berichten über Chancen und Herausforderungen, Bürger sind gefragt

Über „Digitalisierung in der Kommune“ will die SPD im Rahmen der Reihe „Fraktion vor Ort“ am 17. September um 18 Uhr diskutieren. Als Referenten wurden Alice Weigand, Projektleiterin Open Data der Stadt Düsseldorf, Dr. Max Haberstroh vom RWTH-Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau, Dr. Eckehard Büscher, Leiter des Netzwerks Bergbauwirtschaft sowie Energiewirtschaft in NRW, und Dieter Rehfeld, Vorsitzender der Regio IT, gewonnen werden (der Ort der Veranstaltung steht noch nicht fest).

www.digitale-modellstadt.de ist die neue Internet-Plattform, auf der die SPD alle Bürger zur Diskussion über die Herausforderungen der Digitalisierung einlädt.